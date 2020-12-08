一名在網路上小有名氣的攝影師，日前貼出自家房間照片，並透露有長輩來家中拜訪時，看見房間內出現神秘吊桿及扣環，因而好奇心爆棚，讓他害羞得難以啟齒。照片曝光後不少老司機一看秒懂，打趣邪笑「根據我研究日本文化多年的經驗，那是一種繩之藝術！」

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》PO文透露，有長輩前來家中拜訪，進到和室房時看到天花板及牆壁分別設置了不明吊桿和扣環，忍不住好奇問「這是做什麼用的？」讓原PO一時語塞，不知該如何解釋，因此求助網友「請問我該怎麼回答呢？」

畫面曝光後網友紛紛留言回應「端午節綁肉粽用的」、「健身用的，平時還可以曬臘肉」、「下雨天室內曬衣服用的」、「誰家小孩不乖，就吊起來打」、「橫桿是單槓；牆壁是TRX固定器」、「就說紅繩運動啊！練核心的」。

也有眼尖的老司機一看秒懂，直指真正用途，「格雷的密室」、「根據我研究日本文化多年的經驗，那是一種繩之藝術」、「跟他說玩SM的」、「SM、綑綁式」、「吊人滴蠟燭用的啊」、「告訴他番號，應該就懂了」。