夫妻相處難免會產生摩擦，這時候最好留給雙方一些冷靜的空間與時間，避免發生更激烈的爭執。日前，義大利一名人夫在和妻子吵架後，獨自離家平靜心情，沒想到他這一走就是將近半個國家，一周後警方竟在450公里外的城市找到了人夫的身影。

根據外媒報導，這對夫妻住在義大利北端、靠近瑞士邊境的城市「科莫（Como）」，前陣子夫妻倆吵了一架，這名48歲的男子一氣之下就選擇離家出走，希望能藉由走路來平靜自己的心情。但他這一走就停不下來，直到一個禮拜後，才在距離科莫450公里遠的城市「法諾（Fano）」被警方給攔下。

據悉，義大利正在為了防疫而實施全國性宵禁，當時男子在深夜2點於沿海公路遊蕩，警方才會因違法宵禁令而將他攔下，不過查了男子的姓名後，才發現他早在一個禮拜前就被位於科莫的妻子通報失蹤。

男子沒有意識到自己已經走了這麼遠，幾乎快要穿越半個國家，換算下來平均每天就得走上約60公里的路程。他也透露自己一路上都有陌生人提供給他水和食物，雖然看起來又冷又累，但並沒有挨餓。

警方最後先暫時將男子安置於旅館中，再通知妻子來接他，但這一趟旅程的開銷並不小，妻子到達現場後，不但得支付旅館的費用，還必須繳納丈夫違反宵禁令的400歐元（約新台幣1.3萬）罰單。