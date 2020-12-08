神秘金屬巨碑近來轟動全美，繼美國猶他州與羅馬尼亞之後，加州竟出現第三座「神秘金屬巨碑」，並在短時間隨即消失，取而代之的是一具十字架，引起外界議論。對此，加州藝術家麥肯錫6日坦承，這座金屬巨碑是他與另外3名夥伴的傑作，靈感來自於上個月的猶他州神秘巨柱。

美國猶他州及羅馬尼亞相繼出現神秘金屬巨碑，後者上頭甚至布滿詭異符號。（影片取自YouTube/Comparable）

事實上，整起事件源自於美國猶他州（Utah）東南部紅岩沙漠深處，上月18日突然出現一座約2個成人高的「神秘金屬巨碑」，不禁讓人聯想到美國傳奇名導史丹利．庫柏力克（Stanley Kubrick）經典科幻電影《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的場景，吸引不少民眾前往朝聖，卻又在27日深夜離奇消失。

然而上月26日又傳出遠在東歐巴爾幹半島的羅馬尼亞，也出現另一座類似的高大金屬三角碑，這座三角柱高約13英尺（約3.9公尺），同樣由三面組成，外表呈現深色金屬色，其中一面正對著「聖山」察河勞山（Mount Ceahlau）。和猶他州金屬柱不同的是，除了矗立地點更偏僻之外，這座三角碑上頭還布滿類似隨手塗鴉的詭異圓圈符號，引發外界議論紛紛。

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There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

無獨有偶，美國加州中部「松山」（Pine Mountain）山頂，本月2日被登山客發現一座神秘金屬巨碑，卻又隨即消失，取而代之的是一具十字架。消息一出，再度引起軒然大波，對此加州藝術家麥肯錫6日坦承，他與另外3名夥伴1日時，耗費數小時打造了這座長約3公尺的不鏽鋼金屬巨碑，並將之載往松山。

麥肯錫自豪表示，「我們都快50歲了，還能開車載著巨碑上山，證明我們所有人的身體都很健康，能在短時間內將200磅（約91公斤）重的零件運上山。」他也坦承，金屬巨碑的出現，吸引不少民眾開車遠從洛杉磯或舊金山出發，至少得開車4小時才能看到，「我們沒想過這會爆紅」。

NEW - Group chanting "Christ is King" toppled the new monolith atop Pine Mountain in Atascadero in California and replaced it with a wooden cross.pic.twitter.com/GQiH2dtDb9 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 3, 2020

不過3天後，金屬巨碑就被一群年輕人推倒，改以十字架取代，並且在網路上全程直播，還大喊「基督是王」。對此，麥肯錫表示，在巨碑被拆毀後，他們曾主動聯繫市長莫雷諾（Heather Moreno），提出願意在當地某處重建一座永久的金屬巨碑，莫雷諾也欣然同意，不過認為最佳建造地點仍是松山山頂。