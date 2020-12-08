12月已經到來，北半球各地的氣溫也跟著降低，在寒冷的冬天裡，大部分的人都希望可以待在溫暖的家中，就連許多寵物也都喜歡窩在溫暖的被子裡或暖爐前面，但美國的一隻哈士奇卻不這麼認為，反而超級愛往外跑，感受冷風的快感！

因為被鄰居誤會讓狗受凍，飼主只好PO出影片澄清。(影片來源/Facebook/Taylor Reed)

根據《The Dodo》報導，住在美國阿拉巴馬州的男子泰勒（Taylor Reed）養了一隻名叫威爾森（Wilson）的哈士奇，牠非常怕熱，泰勒透露，在夏天的時候經常可以在家裡最涼爽之處，像是：通風口、馬桶蓋上等等地方找到牠，而如今雖然冬天已經來臨了，但威爾森似乎還是覺得時間過的不夠快，每天都不喜歡待在家裡，反而跑到戶外感受吹冷風的快感。

雖然做為主人的泰勒非常了解自家愛犬的性格，但鄰居卻不知道，每每經過都發現威爾森在寒冷的戶外受凍，讓他們非常擔心，只能上網發文表達不滿，泰勒看到後實在哭笑不得，只好PO出監視器畫面替自己澄清。只見畫面中，泰勒來找威爾森要牠回家，但不管怎麼追、怎麼試圖說服，威爾森就是不願進屋。

泰勒表示，自己目前在家裡工作，非常希望威爾森能夠在旁邊陪伴自己，不過他也認清現實，「我只能犧牲自己、擁抱寒冷，去到戶外和牠待在一起」，而且威爾森怕熱到連晚上都不想回家睡覺，泰勒只能和牠「談條件」，「唯一的辦法就是晃晃我的車鑰匙，然後邀請牠一起去兜風，但牠很聰明，如果沒有真的帶牠去，這招就沒用了」。