英國德文郡（Devon）巴克法斯特（Buckfastleigh）一處農場，日前發生一起離奇命案，13歲少女摩根（Artemis Morgan）被發現頭部遭外力扭斷，頭髮捲入一輛停在農場的四輪摩托車下，由於事發當時完全沒有人目擊，且現場也無監視器畫面得知喪命過程，使得摩根死因成謎，而驗屍官推測「凶手」很可能是農場中所飼養的馬匹。

根據英國《每日郵報》報導，事發當天，摩根和往常一樣，騎著腳踏車前往農場照料她的兩匹馬，不料卻一去不返。當她的母親喬安娜（Joanna）發現她時，她的脖子斷了，且頭髮被捲入四輪車的車輪下，臉部朝一側躺著。

警方表示，喬安娜見狀，立即上前打算將四輪車推離女兒身上，試圖將她拉起來，沒想到卻突然聽到摩根的脖子發出「喀」一聲，就趕忙跑去打電話報警。

驗屍官艾羅（Ian Arrow）昨（7日）在聽證會上指出，摩根身上的傷勢與頭部突然遭到巨大力量有關，並非四輪車本身造成，且四輪車的車況良好，沒有任何缺損，直指「兇手」很有可能是農場的馬匹，才會害摩根卡在四輪車下，最終喪命。

法醫病理學家庫克（Debbie Cook）也表示，摩根是因為頭部突然受到重力施壓，導致脖子受重傷，「脊椎與頭骨底部原本有許多韌帶相連，然而她的頭骨卻已經完全脫離脊椎，這類傷害可能立即致命，多數人遇到這情況是無法存活的」，十分遺憾一條寶貴的年輕生命就這樣沒了。