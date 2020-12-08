現代科技越來越發達，臨時需要找人也可以只靠網路和一通電話就辦到，但卻也讓沉迷網路的事件發生地越來越頻繁，有些人為了找尋心中的平靜，就會選擇暫時遠離網路和3C產品。一名馬來西亞的網友分享，自己曾因為心情不好而將手機調成靜音狀態，卻因此錯失了與至親的最後一面，讓他懊悔不已。

Selamat malam geng. Saja bercerita hahaha.



Al fatihah abah. Adik rindu.



8/3/1968-7/2/2018 😢 — faz (@fazefrazzel) December 3, 2020

根據《中國報》報導，這名網友「Faz」在推特上發文，透露自己曾經是個「手機靜音」的狂熱者，不管是上課、外出或是做其他事，都很喜歡把手機調成靜音狀態。不過，在2018年2月6日，當天他的心情非常不好，想要讓自己放鬆心情、大睡一場，於是仍把手機關靜音，一覺到了天亮。

但當他在隔天早上6點起床時，卻赫然驚見來自媽媽的20通未接來電，以及姐姐的16通未接來電，他急忙打電話給媽媽，才得知原本住在加護病房的爸爸已經在凌晨不幸過世，他難過地崩潰大哭，更連忙搭乘火車趕回老家，等他到達現場後，發現住得比自己還遠的姐姐早就回到家、幫忙處理爸爸的後事，讓他更加自責。

Faz表示，自從那天開始，他再也不敢把手機調成靜音模式，如果有電話打過來，不管是誰他都會立刻接聽。事到如今，Faz慶幸自己在爸爸過世當天很早就醒了，不然該會有多後悔，「如果我睡到了下午1、2點，會是怎樣？看起來只是小事，但影響卻很大」。