狗媽媽生下狗寶寶後，便會竭盡所能保護孩子。南韓濟州島動物組織Korean K9 Rescue，日前在建築工地的枯木堆下，發現了一窩小狗及狗媽媽，花了3、4天才順利誘捕幼犬，但由於狗媽媽不信任人類，因此一直難以捕捉，最終他們只好先載幼犬回安置地點，沒想到狗媽媽馬上現身，沿路追著車狂奔，讓人為之動容。

根據《The Dodo》報導，當時工人在施工現場進行拆除，期間於枯枝堆下發現一窩小狗，由於擔心牠們恐會有危險，因此便聯繫動物組織Korean K9 Rescue，救援隊馬上趕往現場，志工卡莉（Karlee）透露，小狗非常怕人，因此他們只能在空地放置食物及水，試圖引誘小狗出來，經過3、4天的努力，小狗也放下戒心現身。

雖然成功誘捕幼犬，但由於狗媽媽警覺性較高，因此人類都難以靠近，再加上事前未準備大型誘捕籠，假若要購買，可能需花費好幾周的時間，志工只好嘗試其他方法，曾將小狗放於隱密處或擺食物，希望藉此吸引狗媽媽出現，但牠依舊不為所動，一周過後仍無法順利捕捉狗媽媽，卡莉憶述「牠真的非常機靈，不會讓任何人碰到牠」。

先前曾幫忙餵食狗媽媽的附近住戶提議，不如將幼犬放於車上載走，母狗發現後，或許會出現並追上去，卡莉提到，儘管工地與安置地僅10分鐘的車程，但對於這計畫是否會成功，仍保持懷疑的態度，「我當時想『這一定行不通，實在是太瘋狂了』」，但由於無計可施，因此他們也只好姑且一試。

豈料當志工將狗放在卡車上後，狗媽媽果真如計畫一樣，緊跟在車後狂追，由於擔心路途中，狗媽媽恐會有危險，因此期間盡量減速慢行，甚至還在中途停車，讓狗媽媽能休息、喝水，最終成功抵達安置地，志工隨即將小狗放在院子裡，狗媽媽看到後，趕緊跑過去保護牠們，卡莉難以置信的表示「媽媽的力量真得很偉大」。

儘管順利將狗媽媽帶回安置地，但牠仍堅持待在院子裡，不肯跟卡莉進屋裡，有時甚至還會跳出籬笆，嚇到卡莉的鄰居，最終為了取得牠的信任，卡莉煮了幾隻雞後，狗媽媽才肯進屋，花了一段時間才適應，如今還願意給人撫摸，甚至會翻肚撒嬌，而卡莉也替牠取名為欣索娜（Hinsoona），目前正積極幫牠們母子找新家。