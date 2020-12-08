不少長輩都喜歡回憶過往的英勇事蹟。日本一名網友從小就經常聽爺爺提起過去曾經和熊搏鬥，最後成功將牠趕跑的故事，當時一直都覺得是爺爺在自吹自擂，沒想到長大後查到當時的報導，才發現實際狀況竟然比爺爺說的還要誇張！

根據日媒《Jタウンネット》報導，日本一名帳號為「ヨシサキネコム16g」的網友，本月1日在推特發文，表示他小時候就經常聽爺爺講述年輕時被熊攻擊的故事，爺爺提到，當年拿著柴刀和熊對峙許久，最後才成功將牠趕跑。但這名網友始終都覺得爺爺應該有刻意誇大內容。

沒想到當他長大之後意外找到了當時的相關報導，才發現實際狀況比爺爺講得還要激烈，當時報導指出，爺爺用手上的柴刀，憑一己之力將熊給殺了，甚至獵人都還沒有趕到現場。他推測爺爺淡化情節的原因，應該是自己沒受傷就把熊給殺了，還連絡了狩獵俱樂部，讓他覺得有點勝之不武。

文章曝光後，神反轉的結局掀起網友熱議，不少人認為爺爺應該是怕嚇到孫子才會隱瞞事實真相，「爺爺是不想嚇到小孩子吧」、「一定是怕孫子覺得爺爺是『殺死熊』的恐怖人類，才故意不說實話」。據了解，日本經常出現野生熊攻擊人類得事件，根據《日本NHK》報導，去年在北海道的瀧川市，就發生157起類似案件，但自從添購了升級版的稻草人「怪獸狼」之後，情況已經改善許多。