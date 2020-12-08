太監是古代皇宮中不可或缺的角色，除了打點大大小小的雜事，皇帝和所有妃嬪的日常起居都仰賴他們侍奉、照顧。然而所有太監的身上有兩樣東西是一年四季都不可或缺的，一個是腰間的毛巾，一個則是褲子裡的厚護膝，究竟它們真實的用途是什麼呢？

為了保護後宮的貞節和皇族的血統，每位太監進入宮廷前都必須經過閹割，才能服侍皇帝以及妃嬪，但由於古代的衛生條件很差，閹割後的存活率很低，就算僥倖活下來，閹割的手法也因為缺乏醫學知識，經常傷害到尿道，讓大多數的太監都有尿失禁、漏尿等後遺症，而且症狀還會隨著年紀增長越來越嚴重。

而太監腰間的大毛巾就是使用在這種時候，如果太監出現漏尿情況，就會趕快用毛巾擦拭或吸乾尿液，以免自己身上的尿騷味，驚擾皇族。而厚護膝則是因為太監經常需要跪拜或是被主子罰跪，而且一跪就是好幾個小時，所以為了減輕負擔，才開始在褲子膝蓋處縫上厚護膝，用越好的質料越耐用，據說身受慈禧太后器重的太監李蓮英，就是用金絲猴皮來製作。