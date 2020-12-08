隨著大貓熊寶寶「圓寶」越長越大，學習新事物的好奇心也越強，日前保育員還教牠爬樹，沒想到由於「圓寶」沒有經驗，期間踩著樹幹當腳墊加高，上半身則趴在樹幹搭建的平台上，但由於後肢可能太短了，因此牠一直抬不到平台上，讓網友笑翻表示「圓寶的小腿腿跟姐姐一樣…很短」。

期間保育員彪拔還伸出手，讓「圓寶」踩著爬樹，但最終牠還是沒成功，甚至倒趴在樹幹旁。(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

臺北市立動物園在youtube頻道分享「二寶成長日記」，如今「圓寶」已出生162天，儘管個性既調皮又好奇，但與姊姊「圓仔」相比，似乎比較膽小一點，近日保育員「彪拔」還教「圓寶」爬樹，期間讓牠站在樹幹上，試圖爬上用樹幹搭建的平台。

儘管「彪拔」嘗試挪動底下的樹幹腳墊，想幫「圓寶」拉近距離，爬樹時比較不吃力，但由於牠的後腳實在是太短了，力氣又不夠，導致牠只能緊抓著木棍，看起來像是溺水了一樣，期間還「腳滑」差一點跌倒，所幸有「彪拔」在後面抱住牠，但最後「圓寶」還是放棄了，趴在腳底下的樹幹上撒嬌。

「彪拔」只好轉移陣地，將「圓寶」抱到較低的樹幹旁，讓牠試著往上踩，結果掙扎了一、兩次，最終還是失敗，氣餒的牠甚至直接趴在平台上，慵懶的抱著木棍想睡覺，模樣融化一票粉絲，表示「可愛的彪拔對圓寶超有耐心，像對自己的孩子一樣！好羨慕圓寶有彪拔惜命命(台語)」、「圓寶好想爬，可惜腿腿太短了」、「好容易沒電的熊孩子」。