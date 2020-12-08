在寒冷的天氣裡能吃上熱騰騰的火鍋，是人生一大享受，其中，醬料更是美味的關鍵之一。有網友就好奇在PTT上發問，想知道怎麼調出最完美的火鍋醬料。文章也釣出一名內行饕客，透露自己秘傳醬料的配方，讓網友看了全都口水直流。

一名網友在PTT八卦板以標題「怎麼調出火鍋的完美醬料？」發文，表示每次到火鍋店，都會看到各種不同的醬料，除了最基本的沙茶醬、醬油、醋、香油之外，還有蔥花、蒜泥、蘿蔔泥、辣椒、花生粉等配料，讓他忍不住好奇直呼「每個人的心目中都有一個火鍋醬料的完美方程式，想問大家要怎麼調出火鍋的完美醬料勒？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友都紛紛留言，分享自己的醬料搭配方式。其中一名老饕就大方公開自家的「秘傳醬料」，「1.一顆可以生食的雞蛋，將蛋黃蛋白分離，蛋黃要用到醬料內，蛋白則留下來沾肉片。2.加入花生粉及橄欖油炒過沙茶醬兩大湯匙，跟蛋黃混合均勻。3.加入少許豆瓣醬（羊肉爐那種）以及芝麻醬混合均勻 」

接著繼續說明「4.加入一點白醋以及一點烏醋混合均勻。5.加入一點點日本的沖繩辣椒油，然後這時候也加入一點麻油幾滴混合均勻。6.加入蒜頭仁切碎，加入辣椒碎混合均勻。7.最後加上一點香茅提升整體氣味，上面灑上蔥末，然後跟火鍋高湯兩湯匙混合，保證好吃又香。」