中國有些皇帝打下江山，為人民開闢新時代，而有些皇帝過慣太平生活，反而不管朝政，過著紙醉金迷的生活，甚至想出各種荒淫的玩法來滿足自己。漢靈帝劉宏是東漢第十二位皇帝，終身沉迷於美色，甚至為方便還發明「開襠褲」、「裸泳館」，寵幸百名宮女。

綜合陸媒報導，漢靈帝劉宏（156年－189年5月13日），在位22年，死後葬於漢文陵，諡號為「孝靈皇帝」，但後世將「孝」字省略，並稱為「漢靈帝」，而「靈」在《諡法表》裡解釋為「不勤成名曰靈，死而志成曰靈，死見神能曰靈，亂而不損曰靈，好祭鬼怪曰靈，極知鬼神曰靈 」，可看出漢靈帝生前有多荒淫無度。

漢靈帝於西園設官邸，允許政府機關或人員出售官職以賺取收入，更在宮中修建集市供自己享樂，喜歡與宮女模仿民間市集裡的竊賊、商人或地痞等，宛如現代的角色扮演遊戲，甚至還會駕白驢來回穿梭，不僅如此，王嘉撰寫的《拾遺記》曾提過，漢靈帝將流水引進花園，並在水中種植他國獻來的夜舒荷，此花園被稱作「裸遊館」。

「裸遊館」不只讓漢靈帝能在夏季消暑，甚至可以一邊飲酒，一邊欣賞裸體的宮女們，在水中戲水的美姿，而且漢靈帝獨愛純潔的少女，喜歡挑選14歲至18歲的宮女在館中裸泳，還會將西域進貢的香料，倒入池中供宮女沐浴，沐浴完後，再將漂著脂粉的水倒在河渠裡，又被稱為「流香渠」。

漢靈帝為了私慾方便，他還改良古時內衣類的「脛衣」，並發展成開襠褲，而開襠褲裡什麼也沒穿。漢靈帝肆意妄為，統治期間「黨錮之禍」因此興起，導致宦官把持大權，肆意橫徵暴斂，搞得民不聊生，更於184年爆發「黃巾起義」，漢靈帝過於縱慾，最終只活了33歲，死後東漢爆發戚宦相爭，也間接導致東漢滅亡。