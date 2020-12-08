鼓起勇氣向喜歡的對象告白，最煎熬的就是在等待對方回應的過程。一名男網友昨（7）日就在臉書上抱怨自己遲遲沒有得到告白對象的回覆，沒想到2人之間的對話曝光後讓眾人全都傻眼，直言「就算有好感也反感了！」

一名男網友昨日在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示最近好不容易勇敢向喜歡的女生告白，卻遲遲等不到對方的回應，忍不住哭喊「為什麼不回答我...我是被當備胎了嗎？妳不知道我很需要知道答案嗎？接受或不接而已，妳乾脆直接拒絕我啊，為何什麼都不說？電話也不接？」並附上2人的對話截圖。

對話顯示男網友2天內瘋狂連打12通電話，對方回覆不方便接還繼續逼問。(圖翻攝自FB/爆怨2公社)

只見對話框裡，該名男網友在2天之內就瘋狂打了12通電話，儘管對方回覆「不太方便接，先不要一直打」，男網友還是窮追不捨的逼問「為什麼？妳在幹嘛」，對方不耐煩表示「你要幹嘛？一直打？」男網友還回嗆「啊我告白妳還沒給我答覆啊」。

網友看到對話之後，都覺得該名男網友實在太逼人，而且很明顯就是對他沒興趣，否則怎麼可能等那麼久都還沒回覆，「都叫你別打了還狂打，真的母湯欸」、「已經被委婉的拒絕了，懂嗎」、「你這種行為不被接受也是應該的」、「她已經給答案了，擺明不接受你，你還緊迫盯人讓她壓力大」、「你沒被封鎖也算是一個奇蹟」、「嚴重控制欲欸，完全不考慮對方，鐵定出局了」。