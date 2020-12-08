隋煬帝楊廣是隋朝的最後一個皇帝，在位期間好大喜功、荒淫無度，讓人民生活苦不堪言，是歷史上著名的暴君。而他為了增加情趣，竟命工匠幫他打造一台車子，讓他可以隨時在上面臨性女子，就算在戶外也能享受魚水之歡。

相傳，隋煬帝在全國徵收了3千名少女供他在後宮享樂，但時間久了也漸漸厭煩，於是下令召集全國工匠幫他打造各式助興的工具，但始終沒有讓他滿意的成品，直到一名叫做何稠的巧匠發明了一台帶有特別機關的御車。

這台車分為上下兩層，剛好可以坐進一名少女，而且裡面設置了很多機關，只要進入車中就可以把女子的手腳牢牢鎖在車上不能動彈，任憑隋煬帝處置，而且只要推著走就會自動搖晃。讓隋煬帝開心直呼「你任其巧意修造成這輛車，我得到它，又任意自行歡樂，就取名為任意車吧！」。自此之後，隋煬帝在出門巡遊的時候也會帶上任意車，在車上和女子快活。

此外，隋煬帝還命人建造一座名為迷樓的淫樂場所，經常進去裡面之後就沉迷女色，捨不得出來。迷樓裡除了有任意車之外，還有畫工繪製的數十幅男女交歡圖，以及圍繞數十面銅鏡的寢宮等各種奇特情趣裝置。隋煬帝就這樣沉浸在酒池肉林之中，凡是勸諫的官員一律遭到處罰，讓隋朝這樣一步步走向滅亡。