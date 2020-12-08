棉花糖竟然長腳了？日本有民眾在推特分享，先前至藏王狐狸村遊玩，期間拍到一顆「棉花糖」，竟然長了腳在雪地上亂鑽，但仔細一看才發現，牠們真實身分其實是「北極狐」，不過由於北極狐的皮毛非常蓬鬆，又呈現方形，讓不少人第一眼都會誤會，以為看到一顆會行走的棉花糖。

位於宮城縣的藏王狐狸村，在園區放養100隻以上的狐狸，提供民眾與牠們近距離接觸，是當地的知名景點，居住在神奈川的@johndog_saiga，分享先前至宮城藏王狐狸村遊玩的照片，當時園區還有一些積雪，隨即他便發現幾隻「長腳的棉花糖」在雪地裡亂跑。

@johndog_saiga仔細一看才發現，外觀像極棉花糖的牠們，原來是「北極狐」，而牠們又被稱作「雪狐」或「白狐」，棲息於北極凍原地區，為了適應寒冷的環境，因此牠們不僅頰後部有長毛，就連腳底部也有茂密的毛，適合在冰雪地上行走。

而北極狐只要一到冬天，身上的毛量就會暴增用來禦寒，比夏天時多出3倍，是一種非常耐寒的動物。而原po貼出驚人毛量的北極狐照，雖然並不罕見，但由於模樣實在是太可愛了，因此照片獲得14.4萬人按讚，不少人被融化的表示「會行走的棉花糖」、「超強偽裝術！」。