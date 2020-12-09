醫療和科技進步，讓現代人的平均壽命愈來愈長，多數人都可以活到7、80歲，但對於古代人這卻是遙不可及的夢想，就連擁有富裕生活、每天吃好喝好的皇帝也非常短命，不過神奇的是，為皇室、貴族服務的太監們卻非常長壽，造成這樣結果主要有2點關鍵原因。

據《路透社》報導，韓國仁荷大學的閔慶京教授（Kyung-Jin Min）和高麗大學的李哲具教授（Cheol-Koo Lee）指出，古代太監的平均壽命竟可以比普通男性還要長14到19年，在研究中的81名太監裡，甚至有3名活到了100歲以上，這在現代來講也是相當少見的事情，據悉背後可能的原因就在於「閹割」。

在《BBC中文網》的報導中提及，睪固酮雖然可以讓男性身強體壯，但卻也讓在青春期晚期睪固酮激增的青少年死亡率大幅上升；在動物實驗中也發現，遭到「閹割」的動物確實會擁有較長的壽命，因此推測睪固酮就是造成女性平均壽命高於男性的主因之一。

另外一個原因則是太監的生活壓力較小，古代普通的男性通常須背負養家活口的壓力，每天在外打拚賺錢，就連皇帝也得面對繁忙政務，以及與官員、皇親國戚之間的勾心鬥角；而太監只需要做好份內工作，伺候好皇室貴族們，工作壓力相對較小，自然也活得比較輕鬆。