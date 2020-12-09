古代喪葬儀式有不少規矩，一般人死後會停屍3天，同時要有親人守靈，傳言是人死後靈魂不肯離去，會在家中待3天，才肯與親人永別，但真正的原因是因為古人無法判定一個人是否真正死亡，停屍3天同時有親人在旁，是為了觀察其變化，防止誤埋未死之人。

根據史料紀載，神醫扁鵲行醫至虢國時，碰巧遇上虢國君主逝世，扁鵲上前查看後發現他並沒有死，而是得了名為「屍厥」的病，經過診治後便奇蹟般甦醒，扁鵲自此聲名大噪，民間也流傳起停屍3天的習俗，人們皆希望能遇上神醫，救活死去的親人。

事實上，停屍3天並非迷信，背後有其科學根據，第一是為了防止假死現象，古代醫療水準不足，無法精準判斷一個人是真死還是假死，因此將屍體停放在家中3天，並在其臉上蓋一張黃紙，如果有微弱呼吸，吐出的溼氣就會將黃紙打濕，避免將生人下葬。

其次是緩減哀思，面對至親離世，心情難免悲痛鬱悶，甚至情緒失控，停屍3天的作法，能讓喪家慢慢接受至親過世的事實。

最後是方便料理後事，古代交通不便，替至親辦理後事需要一定的時間，包括挑選墓地、通知親友弔唁等。因此，古代為了將死者喪禮辦得隆重以告慰在天之靈，甚至有停屍７日的習俗。