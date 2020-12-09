動物界中不少幼崽成年後都會脫離父母獨立生活。近日，一名印度攝影師在國家公園竟目睹「母女鬩牆」的驚人畫面，一隻母老虎想和媽媽一起分享領地，卻慘遭拒絕，甚至被「暴力教訓」，激烈的打鬥讓網友看了十分震撼。

老虎箭頭和錫迪是母女關係，但為了領地的主權雙方瞬間翻臉不認人。(影片來源/YouTube/Caters Clips)

根據《每日郵報》報導，這名攝影師辛格（Chandrabhal Singh）已經拍攝野生動物長達20年，日前他前往位於印度北部拉賈斯坦的倫塔波爾國家公園（Ranthambore National Park），意外在途中目擊這場「家庭內部的紛爭」。

辛格透露，這對老虎母女分別為媽媽箭頭（Arrowhead）和女兒錫迪（Siddhi），原本錫迪在長大後應該離開媽媽，去尋找屬於自己的領地，但這對還年齡尚輕的老虎來說並不是件容易的事，因此錫迪來到了媽媽的領地，希望可以和牠一起分享，不過箭頭卻狠心拒絕，甚至對錫迪發動攻擊，只為了把牠驅趕出去。

從影片中可以看到，錫迪接連兩次被媽媽撲倒在地，雙方都抬起了自己的前掌，激烈地扭打在一起。中途母女倆短暫停止打鬥，錫迪警惕地盯著媽媽離開的方向，沒想到箭頭卻從另外一邊悄悄出現，錫迪根本還來不及反應，就遭到突襲。

該國家公園的工作人員指出，園區內的老虎數量不斷上升，這表示儘管是母女也可能為了標記領地發生「家庭內鬨」，不過工作人員也補充說明，箭頭和錫迪都沒有因此受傷，而且「媽媽也在這場戲劇性的打鬥中，給女兒上了一堂課」。