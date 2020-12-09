古代民風保守，十分看重女子的貞節，穿著也多是包得密不透風，唯獨唐朝女子反其道而行，愛穿「袒胸裝」，讓人想不通同樣處在封建社會束縛下的唐朝，為何女性穿著卻如此開放，原因除了愛美之外，還跟當時的社會風氣及挑戰男權有關。

俗話說愛美是女人的天性，搶眼的「事業線」能展現女性凹凸有致的身材和美貌，還能吸引男性注意，加上唐朝經濟發達，國際交流頻繁，接觸其他國家和民族風情甚多，社會風氣十分開放，對「奇裝異服」的接受度高。

除此之外，唐朝女皇武則天是古代影響力最大的女權主義者，她在位時，女性的社會地位得以大幅提升，不少女官受到朝廷重用，為了顯示男女平等，她們穿男裝、打馬球，更不避諱穿著袒胸裝，大膽露出事業線，只因這在當時並不是丟臉之事，甚至在貴族的引領下，帶動了整個社會的時尚潮流。

但隨著唐朝滅亡，宋朝深受儒教影響，加重對女性的束縛，在後來的程朱理學影響下，女子的社會地位不斷被打壓，強調「內外有別」及「三從四德」，讓唐朝的女權世代僅曇花一現。