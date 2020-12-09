放屁雖然是正常生理現象，但若在公共場合放屁還是很令人尷尬，對於日本江戶時代的女性來說，這更是攸關顏面，甚至有人會因此想不開，為了解決這樣的問題，在當時就出現了一個神奇的職業「屁負比丘尼（へおいびくに）」，專門幫雇主「背黑鍋」。

綜合日媒報導，在過去曾經有一個傳聞，江戶時代一名貴族女性去相親，不小心在過程中放了屁，讓她頓時感到無地自容，之後更因為擔心別人的目光和嘲笑而想不開，為了避免這樣的悲劇再度發生，當時的日本就出現了一種神奇的職業，名叫「屁負比丘尼」。

不少貴族出身的人家都會僱用一個屁負比丘尼，跟在女兒身旁，如果她不小心在公開場合放了屁，屁負比丘尼就必須主動承認是自己放的屁，扮演幫忙「背黑鍋」的角色，讓女主人避免下不了台。

不過除了隨時隨地要注意女主人是否有放屁外，如果女主人做錯了事情，屁負比丘尼也會跳出來承擔，平時還要幫忙處理一些雜務，工作並不輕鬆。