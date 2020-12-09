俄羅斯聖彼得堡的國立艾米塔吉博物館（State Hermitage Museum），又稱冬宮博物館，館內收藏300萬件藝術品、文物、雕塑，以及一群用來抓捕老鼠的「冬宮貓」，多年來亦成為博物館的一大特色。沒想到一名法國男子離世後，竟然在遺囑裡將冬宮貓們列為遺產繼承人之一。

綜合外媒報導，博物館館長皮歐特洛夫斯基（Mikhail Piotrovsky）本月1日證實，法國公民波塔（Christoff Botar）將小部分遺產捐贈給館內50隻冬宮貓，「我們現在正跟律師們聯繫，這真的非常暖心！」皮歐特洛夫斯基表示，50隻冬宮貓都是由館方工作人員和志工照顧，這筆捐贈金預計用在修繕貓咪所居住的博物館地下室。

身兼博物館發言人的助理館長哈圖寧（Maria Haltunen）解釋，館方於去年夏天被告知遺產捐贈一事，如今程序已跑到最後階段，「該位男士將主要遺產分贈給他的摯愛親屬和法國環保組織，剩餘的就贈給冬宮貓」。

目前還不確定波塔的職業，以及他生前是否曾造訪過博物館，或是跟冬宮貓有何關聯，但館方推測他是一位「平凡謙虛的男士」。

艾米塔吉博物館與英國大英博物館、美國大都會博物館、法國羅浮宮並稱為世界四大博物館，早在俄羅斯伊莉莎白女皇在位期間（西元1741年至1761年），冬宮就已有皇家博物館的屬性，當時為了驅趕老鼠，保護館內珍藏，招募了一群強壯優秀的貓咪杜絕鼠患，自此之後，博物館便成了冬宮貓的家，多年來亦成為博物館特色之一，吸引了不少愛貓人士前來。