拉贊助商支持活動是很常見的事，不過若是連喪禮也要找贊助，恐怕會出事！一名殯葬業者日前上網透露，同行的直系親屬過世，透過人脈找來認識的殯葬業者贊助，疑似過程中沒溝通好，出殯當天竟然來了2台靈車，犯了大忌，結果半年內又有一名親人往生。

原PO在臉書社團《靈異公社》表示，一名同行的直系血親過世，儘管留下不少遺產，但是對方憑著殯葬業的資歷，無論是棺木、骨灰罐，甚至是靈車，都硬拗廠商贊助。

結果出殯當天，疑似廠商溝通出了問題，居然一次來了2台靈車，這對於喪家來說是非常嚴重的禁忌，但那位同行神經比較大條沒有注意到，結果半年內又走了一位親人，且同樣是直系血親。

原PO透露，身旁友人認為應該跟該同行提醒，「一年內若家裡往生第二人的話，該去做祭空棺（祭三喪）的儀式」，但擔心對方到時又會去拗師父免費贊助，最後原PO語重心長表示，殯葬業有些東西不能亂拗，除非真的家境清寒，一場喪禮來2台靈車是很不吉利的事。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我只知道死人錢不能討價還價，至於為什麼我現在知道了」、「第一次聽到喪事還有贊助的」、「自己都做這行了，還沒看破世事，後面有得他受的」、「靈車跟棺材一樣，出去就是要裝人的，半年內走兩個，我們南部的習俗是要做草人」、「家裡老人從小就交代空棺煞是重煞不可小看，交代看到棺材店前有停車就繞道走，以前小學旁就棺材店」。

也有內行人解釋，靈車來2台確實是不吉利，表示家裡還會有人往生，「正確做法是，出殯前殯葬業會交代家屬需再自行開一台車跟去火葬場，因為靈車只開到火葬場後就不回頭，如果回頭表示家裡還會有人往生，會載不完的」。