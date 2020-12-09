68歲的渾元形意太極掌門人馬保國，以一招「閃電五連鞭」揚名大陸傳統武術界，不料今年5月和業餘拳手對戰，竟在30秒內慘遭KO，還被打暈在地，淪為世人笑柄。對此，就有網友不禁好奇，為何傳統武術不練力量和心肺？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，近年來出現不少「太極宗師」，不是挺著大肚子就是手腳纖細，讓他不禁好奇，「如果號稱傳武是殺人術，你力量不夠，心肺不足你要怎麼殺人？上擂台更是，有練力量和心肺，掄王八拳也有贏的機會。有沒有傳武宗師不練基本體能的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「老師父不想練肌肉跟體能，又想當老大」、「你沒看過布袋戲？靠氣功就贏了」、「以前的人營養不良全部都瘦皮猴，當然只要技巧就好，而且日常勞動大，心肺都有一定基礎」。

也有專業網友解答，正常的傳武是有負重訓練的，「你要不要看看李書文（清末武術名家，八極拳代表人物之一），類似有氧和重訓都有練，人家是能打、有實績的，不是騙錢的」、「以前的武舉人是要拿石墩做重訓，還要有合格標準，並不是沒有加強肌肉」、「古代武舉都要舉石鎖或80斤大刀做出指定動作的，而且滿清國崇尚武力，所以武舉的力量絕對是有的」、「武舉第一關先抬200斤石頭，武秀才也要100斤左右，石頭拿不起來就連進去考試的資格都沒有」。