開車時經常出現視線死角，一名網友日前在停車時因未留意，不小心把路邊一隻米格魯的「飼料碗」給壓扁，當米格魯發現慘劇後瞬間眼神死，扭頭緊盯「犯人」，充滿怨氣的表情讓網友看到都笑翻了。

米格魯的表情讓網友們感到又心疼又好笑。(圖/取自微博/課代表東東醬)

一名大陸網友日前PO文表示，停車的時候因未注意到地上的物品，不小心輾過路邊一隻米格魯的飼料鐵碗，鐵碗瞬間變扁平，米格魯見到自己心愛的飯碗「受害」，立刻轉過頭緊盯「犯人」，表情和眼神充滿怨氣。

原PO把照片和心中的歉疚分享到微信朋友圈，快速引起關注，還被轉傳到微博上，有超過12萬人按讚，大家對於米格魯的遭遇覺得心疼又好笑，紛紛留言幫忙打抱不平：「你想幹嘛？是不是想打架？」、「狗：怎麼肥（回）事？眼睛讓屁股坐住了？」、「哈哈哈快賠給他，怪可憐的」、「鐵飯碗也不可靠」、「你這人怎麼這樣啊」。

此外，也有台灣網友把這件事分享到《爆笑公社》中，同樣吸引大批網友討論，超過1萬人被米格魯的表情給笑翻，直呼「麻煩換一個更大的外加一箱肉罐賠禮」、「連吃飯的家伙你都砸了」、「牠的中指已經在臉上了」、「趕快買一個新的碗碗還他啦」、「狗：是在哈囉」。