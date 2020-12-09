海上活動也要防毒蛇出沒！澳洲某海灘日前出現一條巨蛇在海水中游泳，附近的遊客全都嚇呆，有好幾個人打電話給捕蛇人求助，沒想到牠的真實身分竟是世界第2毒的「東部棕蛇（Eastern Brown Snake）」。
根據外媒報導，該起事件發生在本月6日，有許多遊客在位於昆士蘭的某海灘看見了一條巨蛇在海水中游泳，從影片中可以看到，現場有不少人站在水中，和蛇保持距離，蛇的體型非常巨大，在海中游了一段時間最後鑽進沙灘的岩石中。
陽光海岸的捕蛇人斯圖爾特（Stuart）將這段影片分享到粉絲專頁中，曝光了這條蛇的真實身分，其實就是世界第2毒的東部棕蛇，還笑著稱讚牠是個游泳高手，他在文中也感謝在場遊客鎮定的表現。
斯圖爾特提醒，如果大家在公共場合，像是遊樂場、野外燒烤場等地方看見毒蛇，一定要先打電話給專業的捕蛇人，請他們到現場捕捉，民眾在看到蛇的時候不要驚慌，只需要冷靜地往後退一步，保持安全距離，「只有人威脅到蛇的時候，蛇才有可能攻擊人類」。
文章來源：NEWS.com.au
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