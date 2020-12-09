人類最忠實的夥伴「狗」，會聽從主人的指令行事，但牠們真的聽得懂人話嗎？匈牙利羅蘭大學研究員對狗進行實驗，透過腦部電圖分析家犬的腦部活動狀況，發現狗只能分辨單字間發音差異，卻無法辨識字詞意思的不同，這也代表狗其實聽不懂人話，實驗結果出爐後，讓不少主人崩潰。

研究員透過腦電圖測量家犬的大腦活動，發現牠們能夠迅速且明確的分辨已知單字，與發音不同且無意義的字。(影片來源/youtube/FamilyDogProject)

根據《CNN》報導，羅蘭大學(Eötvös Loránd University)研究員日前透過腦部電圖，測量家犬的大腦活動，期間播放牠們已知的單字，例如「sit」（坐）等，再者是發音有些微差異，但卻無意義的字「sut」，最後則是發音完全不同，且也沒有意義的字「bep」。

研究員發現，未經過專業訓練的狗，能夠迅速且明確的分辨「sit」和「bep」的差異，研究負責人馬加里（Lilla Magyari）透露，「當牠們聽到已知單字與發音不同且無意義的字時，大腦的活動是不同的，而狗聽覺能力強，因此能夠區分發音不同，但牠們似乎沒有真正聽懂單字的意思」，代表牠們只認得特定字詞。

馬加里進一步解釋，「狗可能並未意識到，人類語言中的發音細節，對我們而言非常重要，想像你只是一隻普通的狗，在生活中其實只需要學會幾個字彙指令而已」，此次結果推翻之前的研究，過去認為狗不僅會對熟悉的人或肢體語言有反應，甚至還聽得懂人話，「狗雖然無法辨識所有的詞彙，但確實能分辨特定單字的發音差異」。