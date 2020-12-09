大陸一名男子經常在社群媒體上用殘忍的影片或是文字敘述，向網友炫耀「虐殺小動物」的過程，還透露自己光是今年上半年就已經虐殺約300隻貓狗，引發眾怒，沒想到網友們透過肉搜，竟發現他的真實身分是浙江警察學院一名老師。

根據陸媒報導，一名網名為「漢興龍騰」的男子經常在社群平台「QQ」PO出許多虐殺小動物的影片、照片，手法多樣且殘忍，包括滾水燙死、活生生解剖、丟洗衣機再用微波爐烤死貴賓狗等等。

該男甚至還炫耀自己6月份就殺了20隻貓、5隻狗，合計2020上半年共殘殺300隻貓狗，還發下豪語稱下半年要再殺100隻。消息曝光後引起大批網友震怒，發起人肉搜索，發現該男的真實身分是浙江警察學院偵查系的王姓教師，紛紛將炮火轉向學校。

學校接獲通報後，於6日在官方微博上發出聲明，表示此案目前正在調查當中，承諾會高度重視這起案件，並向大眾公布最後的結果。據了解，警方已經介入立案，但不清楚王男是否遭到停職。

消息曝光後，不少網友紛紛留言，「還是警察學院…」、「有這種人當老師，虐殺動物不過癮是不是還要虐殺人了」、「這種人也可以為人師表？」、「不能抓去坐牢嗎？好可怕！」。