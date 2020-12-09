大貓熊寶寶「圓寶」出生後，一舉一動都受到粉絲關注。近日保育員將食物竹葉放於室內後，「圓寶」便馬上跑過去，而牠竟不是為了吃，而是把竹葉當成玩具玩，甚至還在食物上蹦蹦跳跳，期間還一度摔倒，調皮的牠之後跑去玩鐵門，一個重心不穩又自摔。

「圓寶」玩膩了竹葉又跑去玩鐵門，沒想到牠一個華麗旋轉，下秒自摔在地。(影片來源/youtube/臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園在youtube頻道分享「二寶成長日記」，當時保育員將食物竹葉放進室內，期間「圓寶」興奮的湊了過去，沒想到牠竟開始把玩食物，彷彿把竹葉堆當成彈簧床，不斷在上面跳上跳下，之後因跳了太用力，而不小心摔倒，超萌模樣看起來像是一個小皮球，期間還埋進竹葉裡，自己玩起了躲貓貓。

「圓寶」玩累了才坐到角落裡，學媽媽「圓圓」啃竹葉吃，隨後又開始咬腳丫，好像想把自己縮成一顆球，隨後媽媽「圓圓」現身以後，「圓寶」站起身子靠了過去，用前肢緊抓住鐵欄，期間一個重心不穩，下秒華麗旋轉摔在地上，之後委屈的牠拉著鐵門站了起來，還試圖假裝沒事繼續玩。

不少人被融化，直呼「圓寶實在太萌啦！好羨慕攝影師可以這樣近距離盯著圓寶看」、「媽媽圓圓表示：不要玩食物，上面都你的腳印」、「圓寶越來越大，動作跟姐姐圓仔像哦！真的好可愛，好想抱抱」、「沒電時像布偶，電充飽了像小狗，活力十足」。