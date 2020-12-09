太貪吃的蟒蛇！馬來西亞馬六甲一名養羊戶，從今年年初就發現，羊寮裡的羊隻陸續不見，但卻一直抓不到兇手，直到近日在羊寮附近，發現了一隻腹部腫脹的巨蟒，才知道原來羊都被蛇吃掉了，隨後通報相關單位，而巨蟒在申請移交的過程中，疑似吃太撐而脹死。

根據《中國報》報導，60歲的羊主人阿里沙阿(Ali Shah)，在瓜拉雙溪峇魯地區建羊寮，已在當地養羊多年，從今年年初開始，先後發現有5隻中型羊隻消失，不過一直未找到蛇的蹤跡，因此也不清楚羊為何會不見，儘管羊隻損失讓他非常頭痛，但卻不知該如何解決。

直到本月8日早上10點多，阿里沙阿的39歲姪子準備放羊時，發現羊寮的籬笆旁有一隻巨蟒，疑似剛吃下食物，腹部非常的大，待在原地一動也不動，可能因吃得太撐，因此難以行動。姪子提到，羊寮裡原本養了30隻羊，10月又有一隻7個月的小羊離奇消失，當時他們就猜測，可能是被蛇吃了。

阿里沙阿隨後通報馬六甲消防局，消防局派出4人來捕蛇，期間巨蟒還試圖爬動，但最終仍因太脹難以脫身，而巨蟒體長約6公尺，且剛吞下65公斤的雄羊，因此身體非常重，消防員花了20分鐘，才成功抓住巨蟒，原本要將牠交給野生動物保護及國家公園局（PERHILITAN）處理，豈料期間巨蟒就過世了，推測應該是吃進體型過大的獵物而撐死，蟒蛇屍體最終被埋在消防局旁。