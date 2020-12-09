美國一名28歲男子日前和女友吵架後突然人間蒸發，2天後被發現陳屍在家附近的森林中，脖子上還有嚴重傷痕。經法醫鑑定，判斷他應該是被野生動物襲擊而死，且很有可能是美洲獅，但動物部門知道後卻認為整起事件和美洲獅一點關係都沒有。

不同於法醫的判斷，德州公園和野生動物局卻持相反意見。(影片來源/YouTube/WFAA/如遭刪除請見諒)

德州一名28歲男子惠特利（Christopher Allen Whiteley），本月1日晚間和女友大吵一架，2人氣的倒頭就睡。隔天起床後，女友發現惠特利已經不見蹤影，且電話訊息都沒有回應，急的向公司、親友打聽，卻沒人知道他的下落。想到惠特利前幾周曾抱怨有胸痛、暈眩的症狀，擔心他在半路昏倒，決定報警處理。

經過警方搜索，最後在3日晚間於惠特利家附近的森林發現他的屍體，脖子上還有非常嚴重的撕裂傷。法醫初判是死於野生動物的攻擊，再加上最近有人看到美洲獅在這一帶出沒，認為惠特利就是被被美洲獅襲擊而死。

但德州公園和野生動物局（Texas Parks and Wildlife Department）得知消息後卻不以為然，認為並沒有任何證據顯示惠特利是遭美洲獅或其他野生動物的掠殺，且美洲獅攻擊人的案件在當地可以說是非常罕見。據統計，過去100年間全美美洲獅攻擊事件不到30起，當中沒有任何一起發生在德州。

當地警長則發布聲明指出「我們有2個來自不同領域的專家機構提出相互矛盾的報告。」並透露案件仍在持續調查當中，他們也在等待更詳細的施檢報告，以釐清案情。