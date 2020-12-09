當你決定要養狗時，就要擔起照顧牠們的責任。香港七星崗有一隻流浪沙皮狗，整日守在原地不肯離開，如今年事已高的牠，在沒有主人的照料下，臀部傷口長滿蠅蛆，還出陣陣惡臭味，當地動保組織《毛孩守護者》趕緊前往救援，才知道牠其實原本有主人，但直到飼主懷孕後便棄養牠。

動保組織《毛孩守護者》在臉書寫下，「在我正值壯年時被你趕出家門，五年前你更搬走了，卻沒有帶走我，但我沒有離開，我在等待，當有一天你記起我時，回來看看我」，提到七星崗有一隻10歲的沙皮狗，一直待在村內一棟房子旁不肯離去，而近日氣溫驟降，牠在室外忍受風寒。

附近的陳姓鄰居透露，4年前搬進村裡後，當時沙皮狗還有飼主照顧，但之後女主人懷孕後，便將沙皮狗趕到屋外，而忠心耿耿的牠，儘管被遺棄了，仍經常在屋子旁徘徊，直到一家人搬走後，不知情的牠仍守在原地，等待主人回來接牠。

而陳姓鄰居非常不捨，期間都會送飯給沙皮狗吃，直到最近牠受傷後，民眾才向《毛孩守護者》求助，當時牠躺在路邊的枯葉上，而臀部的傷口上爬滿蠅蛆，所幸傷勢並不嚴重，救援人員當晚留下一條毛巾給牠禦寒，沙皮狗並未感到害怕，甚至非常珍惜這一條毛巾，乖乖的躺到上面休息。

隔日救援人員也將沙皮狗送往動物醫院，並將牠取名為「七星仔」，而當時他們用繩牽住牠時，「七星仔」並未反抗，讓人看得更加心疼，經過獸醫檢查後，發現牠不只有蠅蛆病，甚至還有皮膚病，經過好幾年的流浪，牠的臉也顯得非常滄桑，目前已交給中途之家照顧，並積極幫「七星仔」找新家。