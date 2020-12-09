古人經常用「母儀天下」這個詞來形容皇后，意指作為皇后的修養、德行、智慧、才情、氣度、儀容，都應該成為普天之下所有女性的典範和表率。但歷史中卻有一名思想前衛的皇后，沉迷於男歡女愛，不但和和尚偷情，亡國後竟然還開起妓院當妓女，她就是北齊武成帝的皇后胡氏。

胡氏出生名門，因為長相出眾被朝廷選為長廣王妃，等到武成帝高湛繼位之後，胡氏也被冊立為皇后。但武成帝卻更喜歡他的嫂嫂李祖蛾，強逼李祖蛾成為自己的女人後，幾乎每天晚上都去找她，讓胡氏只能獨守空閨。

不甘寂寞的胡氏沒多久後就勾搭上武成帝的寵臣和士開，奇怪的是，武成帝雖然知道自己被戴綠帽，還是選擇睜一隻眼閉一隻眼，甚至幫和士開升官，演變成夫妻倆各玩各的離奇狀況。

武成帝死後由兒子高緯繼位，胡氏也升格成皇太后，同時間也持續和士開保持曖昧關係，但由於和士開的權利地位越來越重，引來殺身之禍，最後被高緯的弟弟高儼殺死，讓胡氏頓時沒了情人。

胡氏為了打發時間，開始到寺廟拜佛，卻意外看上一名叫做曇獻的和尚，開始和他私通，還招收不少好看的少年僧人男扮女裝進宮供她享樂。某次高緯看上其中一名僧人，叫進寢宮驚覺對方是男的，這才發現胡氏的離譜行徑，下令將她幽禁北宮，不得與外界接觸。

直到北齊滅亡後，胡氏和其他嬪妃都成了北周的俘虜，最後淪為娼妓，沒想到胡氏因為終於從冷宮來到外面的世界，非但不嫌棄，還很喜歡這種生活，甚至說出「當後何如當妓樂」這句話。