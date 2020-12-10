常看清宮劇的劇迷應該不難發現，後宮嬪妃手上通常會戴著長長尖尖的華麗指甲套，且都是戴在無名指和小指上，但是這個指甲套的作用是什麼呢？難道戴著這個做事情不會不方便嗎？事實上，除了美觀之外，還藏有暗黑作用！

事實上，古代蓄甲只限於皇宮貴族或富家女子，她們不需幹活，天天有人伺候，所以蓄甲不會對自身生活有所影響，也正因為如此，長指甲成了權貴的象徵。但指甲一留長，就算不做任何事也很容易斷掉，為了保護留取不易的長指甲，因此指甲套就在宮廷中流行起來。

指套作為地位的象徵之一，其在工藝和選材上也很講究，指套上面的圖案和裝飾也有相應的規定，不僅材質有區別，連指套的長短也有限制。

從一個妃子手上戴的指甲套的華美程度，就可以看出她到底受不受寵，越是地位高的嬪妃就會戴上越精美華貴的指甲套，指套的長度也會越長，讓人一眼就能從中區分出嬪妃彼此的地位高低。

指甲套除了美觀之外，還能用來防身、甚至下藥，尤其是歷史上最著名的「美甲達人」慈禧太后，她會將自己的指甲套磨得極其鋒利，不小心碰到就可能因此受傷，另外她也會在裡面藏著麻藥，以備不時之需。

光是一個小小的指甲套，在宮廷中都有等級之分，不難想像後宮中為了提升自己地位而掀起的明爭暗鬥有多激烈。