古語「不孝有三，無後為大」，因此當時的人們一般都在13、14歲就成家立業，平民百姓尚且如此，更何況是擁有後宮佳麗三千的皇帝，結婚生子更是重中之重。不過外界就好奇，皇帝的第一次都給了誰？又是如何理解男女之事？

事實上，清代皇宮明文規定，會精挑8位年齡稍長、品貌端正的宮女，供小皇帝在大婚前實習臨幸技巧，此舉不外乎是讓小皇帝在大婚前對於男女之事知之甚詳，以便日後在皇后和嬪妃的「房事」上能從容不迫，及早誕下子嗣，延續皇家香火。

這8位宮女在宮中的地位自然不可同日而語，不但每月有月俸可拿，也不用從事勞役，並被冠上宮中女官職稱，即司儀、司門、司寢、司帳。對皇宮中的普通宮女而言，這份差事是她們夢寐以求的，畢竟一旦被臨幸而懷有身孕，就能徹底翻轉她們的人生。

除了宮女之外，乳娘也可能是小皇帝的性啟蒙者，畢竟經年累月的相處，乳娘與皇帝的關係自然較為親近，因此她們也可能在小皇帝的成長過程中奉獻自己，明熹宗朱由校和他的乳娘客氏就是如此。

不過乳娘雖與皇帝無血緣關係，但名義上也算是皇帝的半個娘，即便兩人發生親密關係，乳娘礙於身分，也不能像宮女一樣被晉升妃子。畢竟世人無法接受當年乳養皇帝長大的乳娘成為皇帝的嬪妃，更不能接受成為母儀天下的皇后。