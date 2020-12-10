在學生時代，數學是不少人的惡夢，只要一看到數學題目就會頭痛、難以思考。最近，國外一名母親分享了自家女兒的數學作業，看起來雖然是簡單的加減問題，但女童在仔細閱讀題目後，很快就發現不對勁，霸氣地在答案欄中填入3字解答，瞬間突破盲點。

根據外媒報導，這名母親在《Reddit》上分享小學女兒麥拉（Myrah）的數學作業，整體看起來就是非常簡單基礎的加減運算問題，不過其中的第二道題目卻有些不對勁，「珍（Jane）有12支蠟筆，金（Kim）有7支蠟筆，請問蘇珊（Susan）比金多幾支蠟筆？」。

明明文字中只提及了珍和金的蠟筆數量，最後卻突然又冒出了神祕人物「蘇珊」，讓人實在摸不著頭緒，麥拉也擁有同樣的困惑，於是直率又霸氣地在答案欄填入了「蘇珊是誰？（Who is Susan?）」，瞬間突破盲點，問出了所有人心目中的疑問。

這樣有個性的可愛答案，讓不少網友都笑翻了，也稱讚她將來一定會很有前途，「麥拉的未來簡直一片光明」、「小女孩長大以後一定會變成令人驚豔的女性」、「這小孩長大碰到要簽同意書的時候，絕對會把所有條款和規則都看完」。

另外，還有一些網友發揮柯南精神，也找出了其他題目中不太合理的部分，「第三題，就算魚游走了，牠們還是在同一個池塘裡啊？」、「第一題，我怎麼知道那兩根樹枝是不是來自於同一棵樹呢？」，但有教職人員出面緩頰，指出老師也是人、也有疲累的時候，偶爾也可能犯下錯誤，要大家別太過苛刻。