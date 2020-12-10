流浪狗好心勸架，沒想到竟越幫越忙！薩爾瓦多2名女子日前在街頭發生爭執，之後更動手打起架來，路邊的流浪狗見狀也想要上前阻止，牠稍微站起身來，試圖拉住其中一名女子，然而卻不小心咬下了女子的褲子，讓她的屁股瞬間走光，影片曝光後也引起網友熱議。

根據《每日郵報》報導，日前這兩名女子在薩爾瓦多的某街道上起了紛爭，從影片中可以看到，身穿灰色上衣的女子先動手朝著對方的臉上揍了幾拳，接著一名帶著藍色帽子的男子就跳出來試圖勸架，但卻沒辦法消滅兩人的怒氣，灰衣女仍持續動手攻擊。

這時，附近的流浪犬們都圍了上來，兩名女子的打鬥也越來越激烈，開始互扯頭髮，一隻大型犬為了勸架，不斷在周邊瘋狂吠叫，眼見沒有效果，乾脆直接「動口」，稍微跳起身咬住灰衣女的衣物，想要勸阻她做出更激動的行為，沒想到卻意外扯下了她的褲子，讓她瞬間走光、露出了屁股。

不過當時灰衣女陷入了和對手的苦戰當中，似乎沒有意識到自己走光了，更沒有辦法空出手來拉上褲子，周遭圍觀的群眾見狀則發出了驚訝的叫聲，「罪魁禍首」和同伴狗狗們也圍在一旁，天真地想要幫忙勸架。據悉，目前仍無法確認畫面中女子的身分，當地的執法部門也沒有接獲相關事件的通報。