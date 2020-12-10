屋頂停車、軌道穿樓、複雜的交通建設…重慶的魔幻之處在於它是個超級立體的城市，日前又被起底有一小區竟然隱身在一座高13公尺的千年石佛之上，引起無數民眾圍觀。

據《上游新聞》報導，重慶市南岸區南坪街道一老式小區正在進行樓棟改造工程，並在外牆改造作業期間發現了這座無頭石像。石像就座落於小區旁的一處堡坎，上接小區人行道，下則靠著樓底。

從小區街道一眼望下，很難直接看出樓底下有一尊無頭石像，側面望去也只能隱約看見石像輪廓，直到外牆改造過程期間，清除了石像周遭的雜草灌木和垃圾，才得以看清石像原貌。

而佛像整體為原石色，坐姿狀，高約13公尺，頸部以上不知去向；右腳保存完好，左腳部分損壞；雙手捧於胸前，手上捧著一顆珠狀圓石，手腕處石塊部分脫落，腹部刻紋還清晰可見。

據悉這座布滿青苔的石像名為「南坪古佛」，是雕刻於北宋年間的摩崖彌勒佛像，屬於重慶市南岸區的區級文物保護單位，古佛的位置曾有一座大寺廟，在上世紀80年代拆除，後來在寺廟原址上修建了居民樓。

若報導屬實，這座石像可能已有近千年的歷史，只是隨著年代久遠，石像被荒煙蔓草給掩蓋，加上有記憶的老人逐漸凋零，古佛被後人徹底遺忘。不過當地官方表示，正確年份專家還在鑑定中。