又到歲末年終，不少人急需現金週轉，日前就有網友透露，在臉書上看到「證件借款」的廣告相當心動，但又擔心踩雷，於是上網求解，沒想到卻被眾人狂勸，要他三思「別自找死路！」

原PO日前在PTT「八卦板」以「有人用過證件借款嗎？」為題，PO文指出，近日家裡出狀況，急需小額現金，礙於年底了大家也都窮，實在沒辦法向朋友開口，剛好在臉書上看到「證件借款」的廣告，且下方回文踴躍，他猜測應該有人成功借款過，但又擔心被詐騙，於是好奇PO網問道「有人知道大概的流程嗎？想說明年一月就有年終可以還，借個3萬就算利息5千應該都還得了」。

貼文一出隨即掀起熱議，眾人更是一面倒狂勸，「還不完的，小心」、「你想多了，非正規途徑，借款：利息 1：1 都算少的了」、「好像以日計息」、「這都錢莊，別自找死路」、「證件借款等於麻煩上身，每個星期都會找你拿幾千當利息」。

也有不少網友建議，「你這情形，找老闆或同事最快」、「詐騙比例應該不低，直接找銀行信貸比較有保障」、「跟銀行借信貸啊，不然辦信用卡預借現金也可啊，有正常工作都滿容易的，除非是負債累累及信用不好，否則想不透為什麼要找民間的」、「現在銀行缺業務，小額信貸，你說的那個絕不要去碰，不是詐騙就高利貸」、「高利貸10天一期，一期10-15％利率，借1萬一個月利息約3000-4500元」。