洗澡時最好遠離任何電源，否則很可能會有生命危險！俄羅斯一名正妹在家中一邊泡澡一邊玩著正在充電的iPhone，結果卻不小心手滑，手機掉進水中，她瞬間被電死在浴缸內，室友發現後急忙想要救她，沒想到伸手一摸，自己竟然也觸電！

Russian woman is electrocuted after dropping her iPhone in the bath while it was charging https://t.co/Lyzo7es7O5 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2020

根據《每日郵報》報導，24歲的奧蕾希亞（Olesya Semenova）居住在阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk），日前她在浴室泡澡時，一邊玩著正在充電的iPhone 8手機，結果竟不小心手滑，讓手機掉到水中，奧蕾希亞整個人瞬間受到強力電擊，最後慘死在浴缸內。

她的室友達里亞（Daria）回家後，很快就發現奧蕾希亞臉色蒼白地倒在浴缸中，她嚇壞了，不斷放聲尖叫，還伸出手搖了搖奧蕾希亞的身體，之後確認了她沒有呼吸也沒有任何生命跡象，達里亞立刻報警求助，「當時我真的很害怕，我摸她的時候還觸電了」。

據悉，奧蕾希亞平常會在社群平台分享自己的生活點滴，從紀錄來看，1年前她就曾上傳過泡澡的自拍影片，只不過這次不幸因意外死亡。而近年來，類似的死亡事件頻繁發生，俄羅斯急救部門也發出警告，呼籲民眾們在使用電器時一定要注意附近是否有水的存在，避免悲劇再度發生。