《百家姓》中記載了繁多的姓氏，但其實還有一些漏網之魚，這些特殊姓氏千奇百怪，也讓不少人感到非常困擾，其中就包含了「豬姓」。一名豬姓保全因為姓氏受到旁人嘲笑、排擠，讓他感到孤單又痛苦，不過最後為了傳承，仍決定保留這罕見且珍貴的姓氏。

根據陸媒報導，一名出生在貴州的男子就因為自己的特殊姓氏感到困擾，他名叫「猪賦強」，目前在寧波擔任物業公司的保全，他回憶自己剛來到寧波時，每每自我介紹總會被人誤會姓「朱」，等到他解釋清楚後，又會被人出言調侃、嘲笑，還有同事故意在他面前開玩笑，說他的祖先是「豬八戒」，更曾遭受過同事的排擠，讓他開始思考是否要改姓。

豬賦強透露，在自己的家鄉六盤水地區，年輕一代為了避免被嘲笑大多都把姓改成「朱」或「諸」，他仔細算了一下，當時家鄉僅剩40多人還保留「豬姓」，其中大多都是年長者。為了傳承，豬賦強也打消改姓的念頭，甚至因為自己的姓氏認識了現任的妻子，還生下了可愛的「豬寶寶」。

據悉，豬姓起源於三國時代，主要分布在福建、貴州等地區，但因為許多原因而逐漸沒落，目前只剩下不到100人保有這個姓氏；而根據台灣內政部戶政司在107年的「全國姓名統計分析」顯示，台灣僅存2人姓「猪（豬的異體字）」，人數真的非常稀少。