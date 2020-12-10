行人穿越馬路都會走在斑馬線上，不過日前卻有網友直擊馬路上的斑馬線竟多出「三條直線」與之交錯，讓他不禁好奇背後用意，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人解答「導盲斑馬線，高度增加0.4公分幫助辨認，防滑係數也升級！」

原PO日前將照片上傳臉書社團《爆廢1公社》，畫面中可見，有別於一般常見的白色橫條區塊，照片中的斑馬線中央多了三條直線，直接從馬路貫穿到對向路口，讓他不禁好奇問道，「弱弱的問一下，斑馬線中間的三條線是代表什麼意思？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人笑說「斑馬線很尷尬」、「應該是酒醉的時候劃錯」、「給你下雨天騎車起飛的」、「浪漫台三線」、「愛迪達聯名系列」、「潮啊，誰規定斑馬線不能潮的」。

但也有知情人士解答「三條直線」的真正用意，「視障朋友導盲用，醫院附近比較容易看到」、「導盲斑馬線！高度增加0.4公分幫助辨認，防滑係數也升級」、「讓盲人可以更準確的感知斑馬線的正確方向」、「除了能指引視障人士行走方向，防止行人、車輛打滑」。