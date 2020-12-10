大陸遊客日前在安徽臨泉魔幻動物園裡，發現了一匹行為詭異的狼，竟沿著護欄邊行走，而且路線非常固定，地面還被踩出「8」字形的痕跡，讓遊客非常擔憂，而園方則解釋，其實是因這一匹狼地位較低，被同伴排擠才出現這種行為。

綜合陸媒報導，臨泉魔幻動物園內一匹狼形單影隻，獨自在護欄邊行走，而且呈現8字形的路線，遊客覺得非常詭異，認為狼恐因長期被關在動物園，或是動物園太擁擠、保育員照顧不佳等因素，導致狼心情鬱悶而出現反常的行為，因此便向相關單位反應。

臨泉魔幻動物園副總程積明表示，狼展區位於猛獸園內，佔地將近50畝，而且水與草都很豐沛，對於狼來說，是非常好的棲息地，不過由於狼區內有15匹狼，而且來自3個不同的狼群，而走8字形路線的孤狼，是其中一個狼群裡唯一一隻，再者入園的時間較短。

而平日在狼區內四處活動，大多為狼群中地位較高的狼，因此牠在沒有熟悉同伴的環境下，孤單讓牠感到鬱悶，而為何會走8字形，則是牠的習慣，「過一段時間，這隻狼跟其他狼群融在一起就好了」，而類似的循環動作，其實在其他動物身上也看得到，例如非洲獅會沿著一條固定路線走動，有些動物則會出現反覆搖擺身體的行為。