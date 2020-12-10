旅美大貓熊「美香」以22歲高齡在今年8月誕下幼崽「小奇跡」，引起各界強烈關注，一舉一動都成為焦點。原本美中貓熊租借協議只到今年底，屆時「美香」一家3口需返回大陸，但近日美國和大陸達成共識，決定讓大貓熊一家再多留3年。

根據外媒報導，美國華府史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）和中國野生動物保護協會（CWCA）之間的貓熊租借協議只到12月底。但近日史密森尼國家動物園表示，園方已和史密森尼保護生物學研究所和中國野生動物保護協會簽訂最新協議。

協議內容指出，22歲雌性大貓熊「美香」、23歲雄性大貓熊「添添」和牠們今年8月21日出生的貓熊寶寶「小奇跡」將延期至2023年12月返回大陸。史密森尼負責人曼福特（Steve Monfort）興奮表示「我和數百萬美國人一樣都非常期待，在這未來3年可以一起見證「小奇跡」的成長，並在保育大貓熊方面取得進一步的進展，和獲取更多知識。」

據了解，美國和大陸於2000年簽署為期10年的「大貓熊繁殖研究合作協議」，讓大貓熊「美香」與「添添」在同年年底開始旅美生活，約滿後又陸續在2010與2015年延期2次。此外，「小奇跡」是「美香」成功存活的第4隻貓熊寶寶，其他3隻「泰山」、「寶寶」和「貝貝」目前都已經返回大陸。