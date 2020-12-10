野生動物求生時，不僅要擔心被天敵獵捕，甚至還要注意人類設下的陷阱，一不小心都可能喪命。日前在山區的產業道路上，發現了一隻受傷的穿山甲，後腳已發黑露出白骨，在道路上緩緩前進，隨即被送往急救站治療，如今面臨截肢的命運。

《野生動物急救站》在臉書表示，一隻受傷的穿山甲出沒於山區產業道路上，傷勢非常的嚴重，右後腳已發黑、壞死，而且還露出白骨，牠完全不顧疼痛，拖著受傷的腳緩緩前進，所幸被及時發現，被送往急救站，經過檢查後，推測他可能是踩中套索。

透過Ｘ光檢查發現，受傷的穿山甲腹中懷有寶寶，讓醫療人員看得更加不捨，急救站在一個星期前，才接到另一隻懷孕穿山甲，也同樣是被套索弄傷，最終仍未度過難關，牠與腹中寶寶都離世了，而新來的穿山甲媽媽經過截肢後，目前在加護病房與病痛博鬥中。

《野生動物急救站》提到，陷阱沒有辨識獵物的功能，誤入的動物若未及時發現，嚴重可能因此喪命，也呼籲有捕捉動物需求的民眾，可使用較為人道的方式，避免再次發生誤捕的狀況。不少網友也心疼的回應「又是套索！中秋節被套索困住的台灣黑熊事件，還是無法喚回那些人的良心」。