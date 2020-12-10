IG擁有258萬粉絲的英國不爽貓Grumpy Cat在去年5月不幸過世，至今仍讓不少粉絲懷念。沒想到近日日本也出現一隻極度厭世的喵星人「もんた」，因為天生「一臉不屑」的表情在網路上爆紅，雖然飼主才剛替牠設立推特一個月，沒想到在短短時間內就吸引萬人追蹤，儼然就是寵物界的當紅炸子雞。

根據日媒「まいどなニュース」報導，今年1歲4個月大的もんた和飼主一起住在福岡。飼主透露，當初是過收養的方式收留もんた，帶回家後發現牠天生自帶一張厭世的不屑表情，但實際上もんた個性十分溫和，而且行動緩慢，也很安靜，連獸醫看了都忍不住驚嘆「從業20年來從沒見過像這樣的貓。」

飼主在今年11月8日時替牠開設了推特帳號「もんたの日常」，想記錄もんた平常的生活，結果因為長相實在太特殊，吸引大批網友追蹤，短短一個月內就累積高達5萬名粉絲，讓飼主也被嚇了一跳。

網有看到もんた之後也笑稱「這貓的臉太適合拿來做梗圖了！」、「是在兇什麼啦！」、「這個眼神是怎樣XD」、「這表情有夠78XD」、「喵：你還要拍多久」、「極度厭世又極度不屑，只有貓咪能超越貓咪」、「他感覺不喜歡拍照啊（笑）」、「莫名覺得可愛，被圈粉惹」。