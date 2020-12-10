英國一名化石收藏家於2009年，在多塞特英吉利海峽沿岸找到一塊海洋動物化石，經過研究後，發現此地屬晚侏羅世(侏儸紀第三個世)深海沉積物，而化石上的生物為「魚龍」，擁有1.5億年的歷史，而且保存非常完整，有趣的是，在魚龍胃部還發現黑色染料，以及烏賊觸手的鉤狀物。

根據《每日郵報》報導，當時懸崖塌陷後，化石收藏家埃特斯（Steve Etches）發現一塊被包裹完整的標本石板，原本埋在300英尺深的石灰岩海底層中。樸茨茅斯大學 (University of Portsmouth)古生物系學生雅各布斯（Megan Jacobs）對此進行研究，發現它是新品種的魚龍，並命名為「Thalassodraco etchesi」。

雅各布斯透露，新的晚侏羅世魚龍在英國極為罕見，該物種已被研究200年，因此標本化石被發現時，對於魚龍非常熟悉的他們，立刻就認為此為新品種的魚龍，為了保險起見，研究員還是花了1年的時間，與其他晚侏儸紀魚龍進行比對，都找不到匹配的屬和種，證實他們的直覺沒有錯，結果也讓研究員非常興奮。

「魚龍」生活於1.5億年前在侏羅紀晚期海域，而且能夠像現今的抹香鯨潛入深海，新發現的魚龍體長6英尺，擁有極深像桶子的胸腔，意味肺部能夠吸入更多氧氣，可在海底待的更久，而牠的眼睛也異常的大，表示牠們在弱光的環境下仍看得清楚，可潛入沒有光線的深處，或是經常在夜間活動。

新品種「魚龍」胸腔大，但鰭狀肢卻較小，推測牠的游泳方式可能也與其他魚龍不同，有趣的是，雅各布斯還在標本的胃部，發現多處區域呈現黑色，極有可能是烏賊抵禦敵人的黑墨，其中殘留大量觸手的鉤狀物，推測這應該是牠最後的晚餐，「標本上有數百個細小牙齒，因此適合吃烏賊及小魚等，最特別的是，新品種魚龍牙齒非常光滑，而其他魚龍的牙齒較大，且有明顯的橫紋」。

新品種魚龍的死因，可能因年齡大而過世，或是遭捕食者攻擊後沉入海底，雅各布斯提到，當時的海底非常鬆軟，甚至還有濃稠的液體，因此使魚龍死後，得以頭朝下潛入泥中並半埋進地面，剩尾部未埋入泥中，最終被食腐動物吃掉，而前半身的屍體則被泥土保護，完整保存魚龍的內臟，還有脊椎骨頭化的韌帶。