家裡若經常飛進蜜蜂，肯定會把屋主嚇得半死。南韓有一名屋主發現，家裡經常有蜜蜂飛進來，讓他們相當困擾，隨後發現外牆有洞，因此趕緊補了起來，豈料蜜蜂狀況仍未改善，有時數量甚至多達百隻，直到請來專家幫忙處理，才發現蜜蜂其實不是從外面飛進來的，而是住在天花板上。

屋主請來專家幫忙，發現天花板上有一個重達17公斤的蜜蜂窩。(影片來源/youtube/우와한 비디오)

韓國YouTube頻道《wowwowvideo》影片中提到，一名屋主經常受到蜜蜂侵擾，每天都會飛進幾百隻蜜蜂，讓他們生活在恐懼當中，屋主表示「就算開窗將牠們趕出去，但隔天又會發現，整個房間都是蜜蜂」，隨後進行檢查後，發現其中一面外牆有破洞，因此報警求助，而洞也被順利補了起來。

屋主原以為從此可免受蜜蜂騷擾，未料外牆的洞補好後，蜜蜂數量仍未減少，甚至還越來越多，迫於無奈下，他們便向電視台SBS的節目《世界竟有此事》投稿，希望製作單位能幫助他們找出問題，期間屋主的孫女透露，經常可以在外牆曾破洞的房間角落裡，聽到有蜜蜂的嗡嗡聲。

而製作單位進行全屋檢查，並未發現蜂窩，之後還使用動熱能探測器，但也為偵測到任何跡象，最終只好向捕蜂專家求助，專家先將修補好的洞內填充物取出，也並未發現有蜜蜂，因此推測蜜蜂可能從屋裡飛出，便決定撬開天花板檢查。

沒想到果真在天花板上，發現了一個巨型蜂窩，專家表示，蜜蜂是從屋內電燈線的縫隙飛出來，隨後拉出連接電燈的線後，真的有蜜蜂在上面，而建1層蜂巢片需花1年的時間，而這個蜂窩擁有6片，推測它至少在天花板上6年的時間，且重達17公斤，可說是非常巨大，之後順利將其拆下，如今這一家人終於能過上安靜的生活了。