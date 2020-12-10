令人聞風喪膽的大虎頭蜂不只人類害怕，更是其他蜜蜂的惡夢。加拿大的研究團隊日前就發現，越南有部分蜜蜂不再採蜜，反而開始收集其他動物的糞便，並將之塗抹在蜂巢入口，藉此驅走牠們的致命天敵大虎頭蜂。

根據《CNN》報導，加拿大貴湖大學（University of Guelph）的研究團隊，今年8月針對72名養蜂人展開調查，發現其中63名蜂農所養殖的東方蜜蜂，有74％的蜂巢出現糞便堆積在蜂巢前的狀況，有些還使用了人類尿液或是肥皂。

研究人員從蜂巢口的糞便濃厚程度排序，發現糞便越多的蜂巢，遭大虎頭蜂攻擊的機率越低，證明這招糞便奇招真的有效。研究團隊更指出，唯有受過大虎頭蜂攻擊過後的蜂巢，才會在蜂巢口出現糞便斑點，認為這是東方蜜蜂自行發展出來的特殊防禦機制。

但生活在北美的西方蜜蜂就沒有那麼幸運了！華盛頓農業部的科學家在今年10月發現美國本土第一個大虎頭蜂蜂巢，且裡面有將近200隻蜂后。當地蜂農也在11月時，在巡視蜂箱的時候找到眾多被摧毀的蜂巢和成千上萬個蜜蜂屍體，這也顯示牠們並未產生防禦機制。

科學家相信，如果現在不能找出應對辦法，大虎頭蜂將會全面破壞美國的蜜蜂群，引發嚴重的生態危機。 據了解，大虎頭蜂是全世界最大的胡蜂，體型相當於小老鼠的大小，只要幾隻虎頭蜂就能在短短幾個小時內屠盡整個蜂巢。