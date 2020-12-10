不少人都喜歡逛二手市集，享受挖寶的樂趣。美國一名收藏家在2010年以2美金（約新台幣57元）的價格在二手店買了3張老照片，沒想到竟意外發現其中一張照片拍到1870年代傳奇西部槍手「比利小子」，瞬間價值翻漲到500萬美元（約新台幣1.4億元）。

Newly Discovered Billy the Kid Photograph Authenticated Tintype Captures the Notorious Outlaw and His Gang (Bottom of... 由 Kagin's, Inc. 發佈於 2015年10月10日 星期六

美國收藏家吉加羅（Randy Guijarro）2010年在二手店看上3張老照片，由於身上只剩下2美元，吉加羅差點放棄一張許多人聚在房子前打槌球的照片，但最後還是決定將3張照片一起帶回家。

吉加羅於2015年將照片交由專業檢驗公司Kagin's鑑定，沒想到竟發現槌球照中，其中一名穿著條紋衣；頭戴黑色禮帽的男子，就是西部傳奇快槍俠「比利小子」。Kagin's表示，這張照片是1878年左右在新墨西哥（New Mexico）拍攝，當時比利小子年僅17歲。

因為在這張照片出現前，世人認為比利小子僅有1張照片存在於世，而該張照片在拍賣中曾以230萬美元（約6600萬新台幣）賣出。所以這張照片曝光後，價值馬上飆漲到500萬美元的高價。據了解，比利小子原名亨利麥卡蒂（Henry McCarty）是美國19世紀的傳奇罪犯和神槍手，曾參與新墨西哥州的林肯郡戰爭，號稱拔槍到開槍只需0.3秒。