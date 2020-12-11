看過電影《猩球崛起》的影迷們肯定對於劇中媲美人類智商的「凱撒」不陌生，事實上猩猩是智力僅次於人類的靈長類動物，國外日前就出現一隻有潔癖的黑猩猩，疑似嫌棄籠舍太髒，乾脆拿起掃把「自主掃地」，看起來架式十足，神情比清潔工還認真，畫面曝光後網友全笑翻了。

位於愛沙尼亞共和國（Estonia）的塔林動物園（Tallinn Zoo）日前在臉書粉專上傳一段黑猩猩貝蒂（Betty）專業打掃的影片，並PO文表示，園內工作人員將掃把遺落在黑猩猩的籠舍內，沒想到回到籠舍後卻看見這幕驚奇畫面。

只見貝蒂拿著掃把認真刷洗籠舍內的地板，還專業的將地上的清潔泡沫聚集在一處，接著又不忘轉身清潔窗戶，神情比清潔工還認真。

畫面曝光後吸引逾6千網友注意，紛紛留言打趣笑說「學習能力好強噢」、「看來清潔工要失業了」、「如果再給牠一個水桶，牠會不會到清潔公司上班」、「清潔籠舍的費用，動物園可以省下來了」。

事實上這段影片是由動物園的員工謝爾蓋·薩拉伊金（Sergei Saraykin）在去年5月7日所拍攝，最近剛好整理到這段有趣的畫面，於是園方決定上傳到臉書粉專與民眾分享。

今年30歲的貝蒂當初是從幾內亞（Guinea）走私的貨船上被救出，並於1991年送到塔林動物園安置，而牠的高智商和超強學習能力不只體現在清潔上，牠閒暇之餘也喜歡用蠟筆作畫或瀏覽雜誌。